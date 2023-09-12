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كارثة إنسانية.. البرلمان ينكِّس أعلامه حدادًا على ضحايا العاصفة دانيال بالمغرب وليبيا

12:32 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

نكَّسَ مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، اليوم الثلاثاء؛ حدادًا على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر وحتى غروب الخميس 14 سبتمبر .

وأعلن الرئيس السيسي الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية؛ تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة، كما تقدم باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعياً المولى عز وجل أن يُلهم أُسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين .

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