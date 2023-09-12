توصيل الرسالة.. عمرو القاضي يكشف ملامح خطة الترويج للسياحة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة التنشيط السياحي، إنه يوجد اختلاف في الرسالة ووسيلة توصيلها، فيما يتعلق بالترويج للسياحة المصرية.

وأضاف "القاضي" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج "تحت الشمس" على شاشة " الحدث"، أنه بدأت خطط جديدة لتعريف السائحين بكل المعالم الموجودة بمصر، وتغيير فكرة أنها بلد الأهرامات أو البحر فقط.

ولفت إلى أنه، في نهاية 2021 تم إطلاق حملة أطُلق عليها "الكريسماس المشمس" قائلاً: (استفزينا الأوروبيين لأن الكريسماس في أوروبا بيكون في أجواء ثلجية على عكس مصر، تقدر تستمتع بيه على البحر)، ثم حملة أخري " أتبع الشمس"، كانت ترتكز أن مصر ملوك الشمس والدفا، ثم حملة للمنطقة العربية "اليوم في مصر مبيخلصش" وُعرض خلالها ما يمكن أن تقوم به من أنشطة مختلفة في مصر، ثم حملة "تفوق توقعاتك"، وهي تختص بالتوقعات فيما يختص بالسياحة المصرية.

وأوضح رئيس هيئة التنشيط السياحي، أن الوسائل التي استخدمت للترويج للسياحة ليست مستحدثة فهي إلكترونية، ولكن طريقة استخدام الوسيلة وتوصيل الرسالة للسائح المحتمل الذي يبحث عن السياحة الثقافية فـ يظهر له الإعلان الخاص بوزارة السياحة والآثار.

وتابع قائلاً: (عندما تمطر الأجواء في لندن ويفتح السائح أحد منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر ليه الإعلان الخاص بالأجواء المشمسة في مصر)، من خلال ذكاء اصطناعي معين يظهر الإعلان بالوقت المناسب، إلى جانب تتبع السائح حتي يبدأ بالحجز ويُخلق لديه الرغبة بالبحث عن معلومات أخري لـ مصر.