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وزير التنمية المحلية يصل بني سويف لتفقد بعض المشروعات

12:17 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

هشام آمنة

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كتب- محمد نصار:

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة بني سويف وكان في استقباله الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وافتتاح معرض منتجات منصة "أيادي مصر" للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سوق مصراوى

هشام آمنة وزير التنمية المحلية بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

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