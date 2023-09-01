إعلان

BBC

نقيب المحامين ينعي شقيق أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر

05:41 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

عبد الحليم علام نقيب المحامين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، شقيق الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والاقتصاد بجامعة الأزهر.

ونصت برقية التعزية على: أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة شقيق الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والاقتصاد بجامعة الأزهر، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وكان قد ألقى الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، متناولًا أحكام المواريث، وجرائم الامتناع عن تسليم الميراث، موضحًا أن الحقوق المتعلقة بتركة المتوفي حسب الشرع تتمثل في تكفينه وتجهيزه، وقضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وتقسيم التركة.

سوق مصراوى

نقيب المحامين جامعة الأزهر عبدالحليم علام

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيزة تطلق فعاليات "المشروع الثقافي" لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| وكالة أنباء الشرق الأوسط: قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة"