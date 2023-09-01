نقيب المحامين ينعي شقيق أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر

كتب- إسلام لطفي:

نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، شقيق الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والاقتصاد بجامعة الأزهر.

ونصت برقية التعزية على: أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة شقيق الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والاقتصاد بجامعة الأزهر، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وكان قد ألقى الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، متناولًا أحكام المواريث، وجرائم الامتناع عن تسليم الميراث، موضحًا أن الحقوق المتعلقة بتركة المتوفي حسب الشرع تتمثل في تكفينه وتجهيزه، وقضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وتقسيم التركة.

