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لا تنتظر الأعراض.. جمال شعبان يكشف أسباب السكري

01:30 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

قياس السكر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أسباب الإصابة بأمراض السكري.

وأوضح "شعبان" في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن البعض ينتظر بعض الأعراض والتي منها العطش والخسسان وأيضا دخول الحمام"، قائلا: "لو استنينا هذه الأعراض هيكون أتأخرنا كتير".

وتابع: " قد يكون السكر التراكمي أعلى من 10 أو 11 وهو ما يعني الدخول في غيبوبة سكر" وعدد "شعبان" أنواع السكر مشيرًا إلى أنه مرض قديم منذ أيام الفراعنة".

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أعراض السكري مرضى السكري جمال شعبان

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