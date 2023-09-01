لا تنتظر الأعراض.. جمال شعبان يكشف أسباب السكري
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أسباب الإصابة بأمراض السكري.
وأوضح "شعبان" في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن البعض ينتظر بعض الأعراض والتي منها العطش والخسسان وأيضا دخول الحمام"، قائلا: "لو استنينا هذه الأعراض هيكون أتأخرنا كتير".
وتابع: " قد يكون السكر التراكمي أعلى من 10 أو 11 وهو ما يعني الدخول في غيبوبة سكر" وعدد "شعبان" أنواع السكر مشيرًا إلى أنه مرض قديم منذ أيام الفراعنة".
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