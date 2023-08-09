أهمها قصر البارون.. السياحة: تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للتذاكر بهذه الأماكن

كتب - محمد أبو بكر:

بدأت اليوم وزارة السياحة والآثار في تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بدلاً من الورقية وتطبيق نظام الدفع الحصري باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة كلاً من قصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد على بالمنيل، ووقف عملية السداد النقدي بالكامل والتعامل بالكروت البنكية.

وصرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار بالتأكيد على أهمية الخطوة في إطار استكمال استراتيجة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيل توجهات الدولة المصري بتعميق المدفوعات غير النقدية، لافتاً أن هذه الخطوة باتت تؤتي ثمارها بالمواقع الأثرية والمتاحف التي طبقت هذا النظام بما يساهم في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف، وجعل دخولها أكثر سهولة ويسر بإحكام الرقابة على حركة الزيارة، والتأكد من أن الدخل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفق العملة الأجنبية.

من جانبه أشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، أنه تم توفير ماكينات للسداد من خلالها باستخدام الكروت البنكية وميزة وإمكانية الشراء للمصريين عبر الموقع الإلكتروني على غرار الموقع التي تم وقف السداد النقدي بها سابقاً.

وأكد أن الوزارة تخطر الشركات السياحية باستمرار بقائمة المتاحف والمواقع الأثرية التي طبقت هذا النظام وتخطر الشركات الراغبة في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كل المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصرياً عن طريق التحويلات أو الكروت البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

وأوضح الدكتور خالد شريف أن الوزارة تنفذ حالياً المرحلة الثالثة من المشروع وتشمل تحويل ما يقرب من 120 موقع أثري ومتحف على مستوي الجمهورية إلى الدفع غير النقدي، وأن كبري مواقع السياحة العالمية أشادت بتلك الخطوة التي ينتج عنها راحة للسائح.

وكانت وزارة السياحة والآثار منذ مايو الماضي قد بدأت في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكل أنواعها واستبعاد السداد النقدي، وكانت البداية من معابد (إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة) في محافظة أسوان، ويستمر حالياً إتاحة شراء تذاكر الزائرين المصريين للكبار أو الطلبة نقداً في بعض المواقع بشكل مؤقت.