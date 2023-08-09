دور تاريخي ومحوري.. "عربية النواب": مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد إبراهيم، التي أكد فيها أن العلاقات السودانية- المصرية راسخة والتفاهم مع القاهرة أمر مهم جدًّا للقمة، وتوجيهه الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على وقوفهم بجوار الشعب السوداني، بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء السودانيين، لعودة الأمن والاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة.

وأعلن أباظة، في بيان له اليوم الأربعاء، اتفاقه التام مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر هي أقرب الدول للسودان، والعلاقات الراسخة بين البلدَين تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأن تفهم مصر ما يدور في السودان هو أمر جيد؛ لذلك رحبنا بقمة دول جوار السوادان، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان .

وأكد النائب أن الجهود المصرية تجاه السودان تجد ارتياحاً كبيراً وقبولًا طيبًا في نفوس السودانيين؛ لأن مصر هي الأقرب وهي التي تعلم ما يدور في السودان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاستقرار داخل السودان؛ والتي تتمثل في الحفاظ الحقيقي على سيادة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنًا سودانيًّا داخليًّا حتى لا يجري إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها، مشيراً إلى أن دول الجوار تتأثر بما يدور في السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميًّا وتعاون دول الجوار مع السودان يُسهم في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.