توصيات جديدة من "الكهرباء" بشأن استخدام التكييف في أيام الحر الشديد

كتب - محمد صلاح:

يستخدم الكثير جهاز التكييف لمواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتلطيف حرارة الغرفة، إلا أن هناك خطأ شائعًا يؤثر على كفاءة عمل التكييف، ويجعله يعمل بقدرة أقل.

وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن هناك خطأ شائع يقع فيه كثير من مستخدمي التكييف، إذ يجهل العديد منهم أنه من الضروري أن يتم تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها، لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف، لذلك يجب عليهم أن يقوموا بتغييره أو تنظيفه باستمرار، حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل جودة من برودة درجاته.

وأشار الجهاز إلى كيفية الاستخدام الأمثل لجهاز التكييف، مؤكدا ضرورة ضبط درجة التكييف على درجة حرارة 25، لأنها تحدث فارقا في الاستهلاك، وتقلل من فاتورة الكهرباء.

وأعلن مرفق الكهرباء عن طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك، وجاءت كالتالي:

1-تشغيل التكييف على درجة 25.

2-المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.