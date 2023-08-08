محافظ القاهرة يناقش تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري
كتب- محمد نصار:
عقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفريق عمل الكلية المشارك في وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير.
ويعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف.
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