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محافظ القاهرة يناقش تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

06:20 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

عقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفريق عمل الكلية المشارك في وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير.

ويعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف.

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خالد عبد العال محافظ القاهرة الصورة البصرية للطريق الدائري التجهيز لافتتاح المتحف

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