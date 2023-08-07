وظائف لم تُخترع بعد.. مسؤول عمليات التعليم بالبنك الدولي توضح أهمية التعلم الذاتي للأطفال

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قالت أميرة كاظم، مسؤول أول عمليات إدارة التعليم بالبنك الدولي، إن الصلة لتحسين مخرجات التعلم هي تحسين القرائية، موضحةً أن أطفال اليوم سوف يستخدمون التكنولوجيا بشكل لا نستطيع تخيله، وسيعملون بوظائف لم تُخترع بعد، لذا فهم في حاجة إلى مهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)".

وتطرقت مسؤول أول عمليات إدارة التعليم بالبنك الدولي إلى ضرورة الاهتمام بكيفية تدريب الأطفال وتقويمهم وكيفية استخدام التقييم التكويني، وإدارة الفصل وإدارة عملية التعلم وتأكيد التعلم الذاتي، والتركيز على المهارات العليا، وحل المشكلات بطريقة تتسم بالإبداع، والمرونة، والتعاون والتعاطف، مؤكدة الترابط بين المهارات العليا للتفكير والمهارات الحياتية.

وأشارت كاظم إلى أهمية المنهج كعنصر مهم وفعال لتطوير أداء الطلاب الأكاديمي، والذي يعد إحدى السمات الأساسية للدول ذات الأداء المرتفع؛ حيث تلتزم هذه الدول بمنهاج مرن متجدد ومتكيف مع الحياة ومتطلبات المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، بحيث يكون الطالب عند انتهائه من دراسته في المرحلة الثانوية متحليًا بالمعارف والمهارات والقيم، موضحة أن المنهج هو كل ما يصل للطالب أو المعلم من مواد تعلم وأنشطة وبيئة تعليمية آمنة، حيث يعد الكتاب جزءًا من المنهج وليس كل المنهج.

ونوهت مسؤول أول عمليات إدارة التعليم بالبنك الدولي بأن السياسات لا بد أن ترتكز على نظام تعليم وتعلم وتنمية مهنية للمعلمين وتضمين للتكنولوجيا، ومخرجات التعلم لإضفاء تغيير حقيقي في المجتمع والاقتصاد، مشيرةً إلى أن التعليم من أهم السمات الكاسرة للفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضافت كاظم أن التعليم يعد أداة مهمة وفعالة وفاعلة ومؤثرة في خفض معدلات الفقر، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أهمية الاعتماد على جودة التعليم ونسب التعليم بين الأطفال والشباب لتحقيق مستقبل جيد لهم.

وتابعت مسؤول أول عمليات إدارة التعليم بالبنك الدولي بأن تحسين القرائية مرتبط بمخرجات التعلم، مؤكدة شعار "نتعلم كيف نقرأ كي نقرأ لنتعلم".

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد شهد اليوم الجلسة الخاصة بـ"الممارسات الجيدة في تطوير الإطار العام للمناهج وتأثيرها على مخرجات التعلم"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع يونيسيف مصر على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.