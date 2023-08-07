وزير الزراعة يتابع جهود الخدمات البيطرية والتحول الرقمي والتأمين على الماشية وحملات التحصين

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبعض قيادات الهيئة؛ حيث تناول الاجتماع متابعة سير العمل في ملفات الخدمات البيطرية .

وأكد القصير مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل، وطالبهم بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي على عمليات التحصين والترقيم والتلقيح الاصطناعي، تماشيًا مع سياسة الدولة والتوسع في هذا الاتجاه وأيضًا ضرورة وجود قوافل التسجيل والترقيم بأسواق الماشية وعمل قاعدة بيانات دقيقة بما تم ترقيمه وتسجيله.

ووجه الوزير بتنشيط التحسين الوراثي مع وجود قاعدة بيانات دقيقة بنتائج هذا النشاط، واستمع إلى جهود الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض، والتي انطلقت منتصف يوليو الماضي في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث تم إعطاء أكثر من 3,6 مليون جرعة حتى الآن ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ووجه القصير بتقديم كل الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات؛ باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الحيوان، مؤكداً أهمية متابعة الأمراض في الداخل وبالدول المجاورة؛ خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على انتشار وتداول الأمراض وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع دخول أي مرض.

ووجه وزير الزراعة بنشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجي الثروة الحيوانية؛ لضمان استدامة المشروعات، مع سرعة صرف التعويضات للمؤمن لصالحهم، وكذا تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بصرف تلك التعويضات.

وأكد وزير الزراعة ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والأسماك ومحاربة الذبح خارج المجازر الحكومية؛ حافظًا على صحة المواطنين.