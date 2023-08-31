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زوجي بيشتمني ويقهرني طوال 20 سنة ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يُجيب- "فيديو"

10:06 م الخميس 31 أغسطس 2023

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- مصراوي:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تشكو من سوء معاملة زوجها لها وسبها بألفاظ جارحة، قائلة: أصبحت أشعر بالقهر، وصابرة على هذا الأمر طوال 20 عامًا فماذا تفعل؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لو بحثنا فى أساس ما سمعناه من مشاكل لوجدنا السبب، عدم الرضا بالحياة، لماذا طول 20 سنة لا يرضى بالزوجة التى احتوته ورضيت به، ليه لا يحترمها، ده لو الإنسان لو عنده خادمة في البيت، بالأجر شوف بتبقى شايل جميلها على رأسك، طيب ليه لا يقول لزوجته كتر خير".
وتابع: "الإنسان لازم يفكر، الست حتى لو فيها مش عجباك، لازم ترضى، لكن ده طبع وإعوجاج صعب العلاج إلا أن يتوب إلى الله وحد يفوقه".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

سوق مصراوى

عويضة عثمان خلافات زوجية مشاجرة زوجين

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