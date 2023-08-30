شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس غدا الخميس

السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي.. ماذا دار في اللقاء؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 31-8-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت وجود ارتفاع في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وأن الأمواج في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر، فيما تكون معتدلة على البحر الأحمر، فيكون ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، وتنشط الرياح على بعض المناطق.