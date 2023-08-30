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شركة المياه: قطع الخدمة عن مدينه بنها 8 ساعات في هذا الموعد

05:20 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مدينه بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الأربعاء الموافق٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة الخامسة فجراً

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لاستكمال أعمال تطهير محطة معالجه الصرف الصحي ببنها.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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