انطلاق جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني

بينها دواء شهير للكبد.. تفاصيل أدوية حذرت منها هيئة الدواء خلال يوليو

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

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انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، منذ قليل، والمقرر خلالها مناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتُعقد جلسة خاصة بالتوازي لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وعقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولاقى المشروع ترحيبا كبيرا من أغلبية المشاركين في الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصريين، بينما تباينت الأراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.