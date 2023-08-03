4 أمراض تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الأمهات بها
كتب- أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 4 أمراض تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الأمهات بها.
وقالت في منشور توعوي، الخميس، إن تلك الأمراض تشمل: سرطان الثدي، وسرطان المبيض، ومرض السكر من النمط 2، بجانب أمراض القلب.
وأظهرت العديد من الدراسات البحثية أن الأم التي ترضع طفلها ستة أشهر أو أكثر تكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض قبل أو بعد انقطاع الطمث، وأقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.
ووفق منظمة الصحة العالمية، تعد الرضاعة الطبيعية إحدى أفضل الطرق فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه على قيد الحياة.
وأشارت إلى أنه يلاحظ أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء، ويكونون أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة وأقل عرضة للإصابة بالسكري في وقت متقدم من العمر. كما تنخفض الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: