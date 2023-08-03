كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 4 أمراض تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الأمهات بها.

وقالت في منشور توعوي، الخميس، إن تلك الأمراض تشمل: سرطان الثدي، وسرطان المبيض، ومرض السكر من النمط 2، بجانب أمراض القلب.

وأظهرت العديد من الدراسات البحثية أن الأم التي ترضع طفلها ستة أشهر أو أكثر تكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض قبل أو بعد انقطاع الطمث، وأقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تعد الرضاعة الطبيعية إحدى أفضل الطرق فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه على قيد الحياة.

وأشارت إلى أنه يلاحظ أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء، ويكونون أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة وأقل عرضة للإصابة بالسكري في وقت متقدم من العمر. كما تنخفض الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية.​