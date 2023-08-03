وزير الري: التوسع في استخدام المواد صديقة البيئة في مشروعات الوزارة
كتب- مصراوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الاستفادة منها.
واستعرض "سويلم" الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيل الترع وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع.
وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة حريصة على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة بكل المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث يعد استخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة.
وأضاف أنه تم اختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذي يسمح بإعادة استخدام هذه النواتج في تأهيل الترع.
ووجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة 6 طرق مختلفة لاستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل، حيث تم اختيار إحدى الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها، على أن يتم التنفيذ ذاتيا بمعرفة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الاحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة.
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