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وزير الأوقاف يبحث مع المفتي التعاون لتسيير قوافل علمية دعوية لشمال سيناء

04:42 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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القاهرة (أ ش أ)

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام سبل تعزيز التعاون بمجال تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لمحافظة شمال سيناء.

وقال وزير الأوقاف، خلال لقائه الدكتور شوقي علام اليوم الثلاثاء، بدار الإفتاء المصرية، "إنه سيتم تنظيم قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالما خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية".

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيدا بما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة، مهنئا مفتي الديار بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمد لفضيلته لمدة عام، ومتمنيا له ولدار الإفتاء المزيد من التوفيق.​

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قوافل علمية دعوية لشمال سيناء القوافل العلمية الدعوية المشتركة

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