وزير الصحة يؤكد أهمية المجالس الطبية المتخصصة في تقديم الخدمات للجمهور

كتب- أحمد جمعة:

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالدعبدالغفار، الأهمية البالغة للمجالس الطبية المتخصصة في التعامل وتقديم الخدمات بشكل مباشر يومياً للجمهور، مما يحتم على الوزارة تطوير منظومة العمل بها إنشائيًا وإداريًا وخدميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة المعنيين؛ لمتابعة معدلات إنجاز قطاع المشروعات القومية بالوزارة، فيما يخص المجالس الطبية المتخصصة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم- أن الاجتماع تناول مناقشة الوزير للوضع الإنشائي الحالي الخاص بمبنى المجالس الطبية المتخصصة بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة لتطويره ورفع كفائته وفقا لوضعه الحالي، لحين إنشاء مبنى جديد بديل للمبنى الحالي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بجودة وكفاءة.

ووجه الوزير- خلال الاجتماع- بسرعة الانتهاء من وضع تصور دقيق ومتطور للمبنى الجديد الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة، والذي من المقرر إنشاؤه في مدينة الشروق.

واطلع على الخطة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة العيادات الخاصة بالقومسيون الطبي التابعة للمجالس الطبية المتخصصة للكشف الطبي الكامل على المتقدمين لاستخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، بما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق من خلال تطوير وميكنة العيادات الطبية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما اطلع الوزير على المقترحات الخاصة بالهوية البصرية للعيادات والتصميمات المقترحة لتصبح نموذجًا نمطيًا في كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن خطة تجهيز العيادات والمعامل بجميع الأجهزة الطبية والاحتياجات والمستهلكات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم، فضلاً عن خطة زيادة أعداد الفرق الطبية، بما يضمن تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وتابع الوزير- خلال الاجتماع- ميكنة المنظومة الخاصة بتلك العيادات، من خلال الربط مع كافة وحدات التراخيص، والذي يضمن تسجيل المواطن المتقدم لاستخراج أو تجديد الرخصة المهنية وإرسال نتيجة القومسيون الطبي لوحدات التراخيص إلكترونياً، بما يضمن توفير الوقت وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمة وإرضاء العميل.

حضر الاجتماع مساعد الوزير للمشروعات القومية الدكتور أنور إسماعيل، ورئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور أحمد سعفان، ورئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور محمد زيدان.​