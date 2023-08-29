محافظة الجيزة: رفع 525 طن تراكمات ومخلفات بقطاع هضبة الأهرام

كتب- محمد أبوبكر:

نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم، حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع 525 طن مخلفات وتراكمات وذلك من خلال حوالي 40 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة؛ استكمالاً لحملات النظافة اليومية التي تستهدف قطاع هضبة الأهرام لرفع كفاءة منظومة النظافة بها.

وشدد محافظ الجيزة أحمد راشد على رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أية مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف راشد هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

كما كلف محافظ الجيزة قطاع هضبة الأهرام بشن حملات على مدار اليوم لمواجهة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري حيالها.​