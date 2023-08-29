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بعد خضوعها لعملية في المخ.. الحالية الصحية لسلمي صباحي

01:00 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

سلمي صباحي

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الإعلامية سلمى صباحي، عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في المخ.

وقالت: "الحمدلله الحمدلله تمت العملية بسلام وراجعة بيتي وفترة من النقاهة تحت الملاحظة الطبية".

وتابعت: إن شاء الله ربنا يتم الشفاء على خير.. غمرتوني بحُبكم بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة.

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سلمي صباحي عملية في المخ

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