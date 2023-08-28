الأربعاء.. مصطفى شوقي يشارك بمهرجان القلعة لأول مرة
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كتب- محمد شاكر:
تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلين مساء الأربعاء 30 أغسطس على مسرح المحكى.
وفي الثامنة مساء يقدم الفنان مصطفى شوقي الذي يشارك في الفعاليات لأول مره مجموعة من أعماله الغنائية الخاصة منها ملطشة القلوب، وضارب عليوى، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا وغيرها.
وفي العاشرة مساء يقام حفل للفنان أحمد جمال يضم عدد من أعماله الخاصة منها اضحكي، خطير، أنا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها.
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