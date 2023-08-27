الجديد في قانون التصالح.. لماذا سحبته الحكومة؟ وموعد مناقشته بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس ناقشت قانون التصالح وبعد ذلك سحبته الحكومة من البرلمان.

وكشف "شمس الدين"، في بيان الأحد، أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج إلى تعديل وبالفعل تم التعديل وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت به بعض الإشكاليات القانونية ولذلك قامت الحكومة بسحبه.

وأوضح النائب السيد شمس، أن قانون التصالح في صالح المواطنين وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر وسيخرج معتمدا من مجلس النواب وملبيا لمتطلبات واقتراحات المجتمع.

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