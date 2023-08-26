وزيرة الثقافة تلتقي محافظ السويس لبحث سبل التعاون

كتب- محمد شاكر

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمستهل زيارتها للمحافظة، لافتتاح الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، في حضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية، وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة، من خلال قصور الثقافة ، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود إزاء دعم آليات نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة، لزيادة الوعي المجتمعي بتحدياتنا التنموية، وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.

وقي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية للوزارة والمحافظة.