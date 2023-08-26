وزير الري يتابع موقف منظومة الشكاوى وإجراءات حسمها بالوزارة

كتب- مصراوي:

اطلع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على تقرير من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور سويلم، بحسب بيان للري، اليوم السبت، بأنه حريص على متابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة وآلية التعامل مع شكاوى المواطنين، كما أنه حريص أيضا على المرور الشخصي بمختلف المحافظات لمتابعة حالة المجاري المائية والمنشآت المائية على الطبيعة والتعرف علي طلبات المنتفعين علي أرض الواقع لتحقيق إدارة منظومة المياه بأعلى كفاءة وضمان وصول المياه لنهايات الترع على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى تعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة سواء من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يوليو 2023 بلغت 93%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 678 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يوليو 2023.

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قرية العشرة بمركز أبو حمص من نقص مياه الري بترعة القماحين، حيث عاينت أجهزة الري بالمعاينة على الطبيعة وإعطاء المياه بالكمية الكافية للترعة والتأكد من وصول المياه للنهايات حسما للشكوى.

وفي محافظة المنوفية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن زيادة منسوب المياه بترعة الدون المارة بعزبة سوسة بمركز منوف، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتخفيض منسوب المياه بالترعة وحسم الشكوى بدون أي أضرار.

وفي محافظة الشرقية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن تضرر الأهالي من انسداد مجمع الصرف المغطى رقم 9 على مصرف شبراصورا، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة الصرف المختصة وتم الدفع بمعدات الهيئة لتسليك المجمع وحسم الشكوى.

وفي محافظة الدقهلية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن التضرر من انسداد خط الصرف المغطى رقم 12 على مصرف السرو الأعلى بمركز المنصورة، وفور تلقي الشكوى تم عمل الصيانة اللازمة وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة سوهاج، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن التضرر من انسداد مواسير بدالة الري بقرية أولاد إسماعيل بزمام حوض ترعة حامد وترعة سعد، وعلى الفور تم بحث الشكوى وإزالة الانسداد وحسم الشكوى في حينه.​