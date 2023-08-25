العمل: اطلاق دورة تدريبية عن "الإعلام وموضوعات العمل الدولي"



كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامي، لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية.

ويشارك بالدورة التدريبية "محرري العمل"، من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وقنوات فضائية، ووكالات أنباء.

وتستمر الدورة ثلاثة أيام، تبدأ بجلسة افتتاحية مساء اليوم الجمعة، يلقى خلالها كلمته كلاً من وزير العمل حسن شحاتة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويليها عرض البرنامج الزمني للدورة واستطلاع آراء المشاركين عنها.

ويتضمن اليوم الثاني من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث التعريف، والنشأة، والهيكل، والتكوين، والأهداف، والآليات، بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية، وإعلان فيلادلفيا، يقدمها إبراهيم شعبان إستشاري تدريب وتعزيز قدرات، يليها مؤتمر صحفي مشترك لوزير العمل حسن شحاتة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يتضمن الإجابة على تساؤلات السادة الاعلاميين، و تسليم شهادات التدريب، والتقاط صورا تذكارية.

ويليها جلسة لمناقشة بعض اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، يعرضها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات بالمنظمة الدولية، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية.

ويشهد اليوم الثالث من الدورة التدريبية، مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، تليها جلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل، وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل، يلقيها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، ثم تختتم "الدورة (بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لـ موضوعات تغير المناخ)، يلقيها الخبير الإعلامي الدكتور حسن أبو طالب.

وأكد البيان الصحفي أن منظمة العمل الدولية هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال العمل، تأسست في أكتوبر 1919، تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتربطها بمصر شراكة في عدد من ملفات وموضوعات العمل منها مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر".