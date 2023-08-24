السياحة: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، فوز مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بمسابقة الاتحاد العربي للإعلام السياحي كأفضل مدينة سياحية عربية مستدامة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي تقديرا للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة أثناء تجهيزها لاستضافة مؤتمر المناخ السابع والعشرين خلال العام الماضي.
وأشارت السياحة والآثار، إلى أن المدينة تشتهر بشواطئها الرائعة وأنشطتها المائية المتنوعة ومناظرها الطبيعية الخلابة.
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