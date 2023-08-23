برلماني للحكومة: ما إجراءات الوقاية من متحور كورونا الجديد Eg-5.2؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بعد اكتشاف إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور ظهور أول حالتَين بالمرض.

وقال قاسم، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يحسب لوزارة الصحة والسكان أنها تتعامل بكل شفافية ووضوح؛ حيث لم تتردد لحظة في الإعلان عن الحالتين المصابتين بالفيروس، موجهًا التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار؛ خصوصًا أن وزارة الصحة كانت قد طمأنت المواطنين بأنه لا توجد أية حالات إصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، إلا أنها فوجئت باكتشاف حالتين مصابتين بالمرض متسائلاً: ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس؟ وهل نعود إلى ارتداء الكمامات واتخاذ إجراءات التباعد؟ وما مسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه؟

وطالب النائب وزارة الصحة والسكان بالإجابة عن هذه التساؤلات؛ لطمأنة المواطنين، خصوصًا أن البيان الصادر عن الوزارة لم يحتوِ على أي ذكر أعراض الإصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، وبالتالي هناك تخوف من المواطنين وهل أي مصاب بنزلة برد عادية يصنف نفسه على أنه مصاب بكورونا، مؤكدًا ضرورة نشر الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون EG-5.2.