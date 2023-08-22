الجيزة: إزالة 1310 حالات إشغال وتعد للمحال والمقاهي بعدة أحياء

كتب- محمد أبوبكر:

شدد محافظ الجيزة أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهي ورفع الإشغالات ومنع التعديات.

وتابع محافظ الجيزة - وفق بيان للمحافظة - الجهود الدورية لأجهزة المحافظة بشأن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة المرور وإزالة التعديات من الطريق العام.

وفي هذا السياق ، شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الآلي ، المنيب ، البحر الأعظم ، ميدان أم المصريين ، ميدان الساحة الشعبية ، ميدان الجيزة " والتي تمكنت من التحفظ على 980 حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.

كما قام حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، إمتداد محيي الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقي" والتي تمكنت من ضبط 8 درجات نارية مخالفة ومصادرة 330 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.

وتمكنت حملة من حي العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير 18 محضر مخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء.​