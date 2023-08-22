إعلان

BBC

الجيزة: إزالة 1310 حالات إشغال وتعد للمحال والمقاهي بعدة أحياء

05:11 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أحمد راشد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبوبكر:
شدد محافظ الجيزة أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهي ورفع الإشغالات ومنع التعديات.
وتابع محافظ الجيزة - وفق بيان للمحافظة - الجهود الدورية لأجهزة المحافظة بشأن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة المرور وإزالة التعديات من الطريق العام.
وفي هذا السياق ، شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الآلي ، المنيب ، البحر الأعظم ، ميدان أم المصريين ، ميدان الساحة الشعبية ، ميدان الجيزة " والتي تمكنت من التحفظ على 980 حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.
كما قام حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، إمتداد محيي الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقي" والتي تمكنت من ضبط 8 درجات نارية مخالفة ومصادرة 330 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.
وتمكنت حملة من حي العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير 18 محضر مخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء.​

سوق مصراوى

أحمد راشد مخالفات المحال إزالة التعديات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المسؤولية الطبية".. تيار المستقبل يعلن تفاصيل برنامجه لخوض "انتخابات الأطباء"
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بعد ظهور حالتي إصابة.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور كورونا الجديد؟