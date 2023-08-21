أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضافت الأرصاد أن الرياح تنشط على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً، مع اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس لتكون سرعة الرياح من 50 إلى 65 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.
ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).
فيما أشارت إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من أقصي جنوب البلاد (أبو سمبل).
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