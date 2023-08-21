أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"الأرصاد" درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية هذا الشهر.. وهذه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 21 أغسطس 2023 إلى السبت 26 أغسطس 2023

وأكدت الهيئة أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهئة: تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء. تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقتل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الاثنين 21 أغسطس 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء (من 4 الى 7 صباحاً تقريبا).

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين)، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30 % تقريبا) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من (65:50 كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 3.5 متر).

-الثلاثاء 22 أغسطس 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا) والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين ) قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا.

نشـاط رياح على فترات متقطعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

الأربعاء 23 أغسطس 2023

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 24 اغسطس الى السبت 26 أغسطس 2023

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.