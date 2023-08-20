الأرز بـ18 واللحمة بـ220 جنيهًا.. "الزراعة " تعلن أسعار منتجاتها المخفضة -تفاصيل
كتب- أحمد مسعد:
قالت المهندسة منال إبراهيم، نائب مدير التسويق بالإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن الوزارة متمثلة في منافذها المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، تضخ كل أنواع المنتجات الغذائية بأسعار تقل عن 25% مقارنةً بأسعار السوق المحلية، موضحةً أن أسعار الأرز واللحوم تنخفض في ظل انخفاض أسعار السوق.
ونوهت إبراهيم، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن أسعار الأرز تبدأ من 18 جنيهًا حتى 22 جنيهًا، بينما يبدأ اللحم البلد من 220 جنيهًا حتى 270 جنيهًا، لافتةً إلى أن الفروق بسيطة للغاية وأقل من تسعير محلات الجزارة .
وأوضحت نائب مدير التسويق بالإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة أن جهودًا كبيرة تنفذها وزارة الزراعة لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة؛ لرفع العبء عن المواطنين، حيث تواصل وزارة الزراعة ضخ السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25- 30%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وتمتلك وزارة الزراعة نحو 400 منفذ ثابت و27 منفذًا متحركًا في القاهرة والمحافظات، تابعة لوزارة الزراعة.
سوق مصراوى
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