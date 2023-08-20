بدء تكويد المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة حلوان الأهلية 2023-2024
كتب- عمر كامل:
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء تكويد الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم للالتحاق بكليات وبرامج الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2023-2024، وظهور الأكواد على موقع الجامعة الذي قدم الطلاب أوراقهم عليه.
ووجهت الطلاب مراجعة صفحتهم، والذين ظهر لهم أكواد الدفع سرعة سداد الرسوم الإدارية خلال 24 ساعة (1500 جنيه) + القسط الأول لكي يتم تسجيل الطالب، حتى لا يعتبر ترشيحه لاغيا.
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