اقترحه الحوار الوطني وتجنب العيوب القائمة.. ننشر مواد مشروع قانون التعاون الموحد

كتب- إسلام لطفي:

ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن إصدار قانون موحد للعمل التعاوني وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني.

ويشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على 11 بابًا، مُكونًا من 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها.

وتمثلت المزايا في:

1.البنيان التعاوني

- يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات "الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية والسمكية"، على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية.

- يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.

2.تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام

- يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني.

- يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريًّا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية.

- يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة وإبداء الرأي القانوني.

- ينشأ لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيمًا لتشكيل هيئات تحكيم، تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ إليه لإجراء التحكيم.

- يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.

والمزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية تتمثل في إعفاء الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من:

- الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.

- الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.

- ضريبة الدمغة التي يقع عبء آدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.

ومن ناحية الرقابة والإشراف، يُعطي القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.

وفيما يلي نص مواد القانون

