بدء غلق طريق الواحات بالجيزة لمدة 6 أشهر.. تعرف على الطرق البديلة



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور؛ لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات.

منطقة الأعمال من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه مناطق 6 أكتوبر.



تستلزم الأعمال الغلق الكلى لطريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16/2/2024.



تقوم إدارة المرور بتحويل حركة المرور بطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسى) واستحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة، وذلك على النحو التالى:



- حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق الحى المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدى إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحى المتميز.

- حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثانى (المستحدث) المؤدى إلى الطريق الرئيسى البديل واستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.