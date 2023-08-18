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بدء غلق طريق الواحات بالجيزة لمدة 6 أشهر.. تعرف على الطرق البديلة

08:41 م الجمعة 18 أغسطس 2023

طريق الواحات

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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور؛ لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات.

منطقة الأعمال من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه مناطق 6 أكتوبر.

تستلزم الأعمال الغلق الكلى لطريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16/2/2024.

تقوم إدارة المرور بتحويل حركة المرور بطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسى) واستحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة، وذلك على النحو التالى:

- حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق الحى المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدى إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحى المتميز.
- حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثانى (المستحدث) المؤدى إلى الطريق الرئيسى البديل واستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.
الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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طريق الواحات غلق طريق الواحات الجيزة

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