أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر موقع "فيس بوك" عن توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، ليسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأضافت الهيئة في بيانها عن حالة الطفس ودرجات الحرارة الـ72 ساعة القادمة، أنه تظهر السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.



وأوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية صباحأ واضطراب بالملاحة البحرية ببعض المناطق، وأمطار خفيفة تصل إلى رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40 % على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحياناً على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

