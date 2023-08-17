20 معلومة عن المخ الثاني للإنسان.. يحددها جمال شعبان

كتب- إسلام لطفي:

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب الأسبق، 20 معلومة عن القلب، لمعرفة كيفية الحفاظ عليه، معتبرًا إياه أنه المخ الثاني للإنسان.

وذكر"شعبان" في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، المعلومات الـ20، والتي تمثلت في:

١- المعرفة أهم عنصر في الحفاظ على قلبك.

٢-القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك به چينيريتور ذاتي توليد الكهرباء، حيث تشحن بطارية القلب SANode نفسها تلقائيًّا من أيونات الدم ويستمر في العمل تلقائيًّا حتى خارج الجسم.

٣-ماكينتان تعملان بالتوازي اليمنى ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم.

٤-القلب البشري في حجم قبضة يديك وزنه حوالي ٣٠٠ جم، ويمكن أن يصل في بعض الرياضيين أو في حالات تضخم القلب إلى ١٠٠٠ جم يعني واحد كجم.

٥-يضرب من ٦٠ إلى ١٠٠ ضربة في الدقيقة وحوالي ١٠٠ ألف ضربة في اليوم، وإذا عاش الإنسان ٧٠ عامًا يكون القلب دق ٣ مليار دقة، كل دقة تشترك فيها ٩ مليار خلية قلبية.

٦-عضلة القلب لا تعرف التعب على عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلى الراحة بعد التمارين الرياضية.

٧-قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل بـ٨ ضربات في الدقيقة.

٨-المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية، إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز ١٠٠ ألف كيلومتر.

٩-كل ضربة تضخ حوالي ٥ ملاعق كبيرة من الدم، يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة، ٧ آلاف لتر من الدم في اليوم، لتغذي حوالي ٣٠ تريليون خلية هي خلايا الجسم التي تستقبل الدم وتتغذى به ما عدا خلايا قرنية العين.

١٠-قلب الحوت الأزرق ١٥٠٠ كجم ويضرب من ٢ إلى ٥ ضربات في الدقيقة.

١١-تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع ٤٥ دقيقة يوميًّا.

١٢-أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة ٦٠٠ سنة قبل الميلاد، وأول مقولة عن دور القلب المحوري في الحديث المحمدي، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد.

١٣-السماعة الطبية أُترعت بسبب خجل بعض الدكاترة من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلى أصوات قلوب السيدات.

١٤-أصوات القلوب نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها.

١٥-الصمام في حجم العملة المعدنية.

١٦-القاتل الأول قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستات في الرجال.

١٧-أقدم مريضة قلب في التاريخ الأميرة الفرعونية ميريت ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد توفيت بجلطة في الشريان التاجي.

١٨-التعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر على القلب.

١٩-سرطان القلب نادر جدًا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام.

٢٠- النظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة أركان صحة القلب، والحزن يكسر القلب فعلا ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر.​