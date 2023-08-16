السيسي: ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية "خطوة على الطريق"

السيسي لأهالي سيوة: "لا توجد شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما إحنا

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي تم تم تنفيذها في محافظة مطروح، سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية.

والتقى الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وأدار حوارًا معهم.

وأضاف الرئيس السيسي: "المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، كما سيتم إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة".

وشدد الرئيس على أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية هو خطوة على الطريق، على الرغم من مواجهة العديد من التحديات خلال السنوات الماضية.

وتابع: "المشروعات التي يتم تنفيذها ستغير الوضع في منطقة جرجوب".

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