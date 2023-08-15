قيادي سابق بالأوقاف: جميع المؤسسات الدينية متكاملة ولا خلاف بينها

كتب- إسلام لطفي:

قال الشيخ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف سابقًا، إن جميع المؤسسات الدينية متكاملة ولا يوجد خلاف بينها.

وأضاف خلال مؤتمر نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، أن الأزهر معني بالعملية التعليمية ودار الإفتاء بالفتوى ووزارة الأوقاف بالدعوة والمساجد.

وأشار إلى أنه ليس هناك تناقض ولا تداخل فى الاختصاصات بين المؤسسات ولا اختلاف بين القائمين عليها، بل دورها مكمل لبعضها البعض.

ولفت إلى أن هناك فرق بين الدين والفكر، حيث إن الدين مجموعة النصوص المقدسة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، أما الفكر فهو نتاج فحص وشروح وتفسيرات وتأويلات وأعمال للعقل.

وأوضح أن الدين بنصوصه ثابتة ومقدسة، والفكر متغير وغير مقدس فهناك فرق بين من ألبسوا المتغير ثوب الثابت فهؤلاء ضلوا وأضلوا.

جاء ذلك ردًا على ما ذكره الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، بأن المؤسسات الدينية مختلفة على بعضها وأن ما زال بها متطرفون وأنه بسبب الدين يقتل الأبرياء.