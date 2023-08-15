"قومي المرأة": مبادرة "بالفن مصر أحلى" تستهدف تنمية قدرات أطفال حي الأسمرات

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة رانيا يحيي مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، إن مبادرة "بالفن مصر أحلى" التي نظمها المجلس استهدفت توعية أطفال حي الأسمرات بأهمية الفن ودوره في التأثير على المجتمع وتنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الفنية من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المبادرة التي استمرت ٣ أيام بالمركز الثقافي بحي الأسمرات، واستهدفت عددا من أطفال الحي، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة منهم الفنان طارق الدسوقي، والدكتورة سمر سعيد عميدة المعهد العالى للفنون الشعبية.

وقالت الدكتورة رانيا يحيى إن الأطفال عقب مشاركتهم في فعاليات الورشة الفنية نجحوا في تصميم لوحة فنية، و"اسكتش" تمثيل مسرحي عبارة عن مشهد تمثيلي عن قضايا المرأة.

وأشارت إلى أنه أشرف على ورشة الفن التشكيلي الدكتور شريف هنداوي أستاذ التصوير الجداري، وماريا محب وندى عبد الجليل المعيدتان بكلية الفنون الجميلة، فيما أشرف على ورشة التمثيل المسرحي جمال عبد الناصر المخرج المسرحي، والممثلة سها الشرقاوي .