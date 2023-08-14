بينها السمنة والتدخين.. احذر 7 عوامل تسبب تصلب الشرايين
كتب- أحمد جمعة:
حذرت هيئة الدواء المصرية، من 7 عوامل تسبب تصلب الشرايين، والذي يحدث بسبب تراكم ترسبات الدهون والكوليسترول وغيرها والتي تحد من تدفق الدم.
وقالت الهيئة في منشور توعوي إن الشرايين السليمة تكون مرنة ولينة، ولكن عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت؛ قد تتصلب جدران هذه الشرايين؛ مما يقلل تدفق الدم إلى القلب، وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين.
وتتضمن العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين:
* ارتفاع ضغط الدم
* ارتفاع مستوى الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وهي إحدى أنواع الدهون (الشحوم) الموجودة في الدم.
* التدخين أو مضغ التبغ
* داء السكري
* مقاومة الأنسولين
* السمنة
* الالتهابات الناتجة عن سبب غير معروف أو عن بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل أو الذئبة أو الصدفية أو مرض الأمعاء الالتهابي.
وشددت هيئة الدواء على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: