للعام الـ ١١ على التوالي.. لماذا تم التجديد لـ "علام" في منصب مفتي الجمهورية؟



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023.

وتولِّي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مهام منصبه في مارس 2013، تمكن خلالها من وضع دار الإفتاء المصرية على الخريطة الدينية العالمية، بصحبة مستشاره الدكتور إبراهيم نجم "دينامو دار الإفتاء المصرية".

ويرصد "مصراوي" أسباب التجديد لمفتي الجمهورية في منصبه، ليبدأ عامه الـ ١١ على كرسي مفتي الديار المصرية، على النحو التالي:

نجح مفتي الجمهورية في تحويل قاعدة العمل بدار الإفتاء من الأفراد إلى العمل المؤسسي؛ فأصبحت مؤسسة رائدة ذات مرجعية فقهية إسلامية رائدة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية، يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

- توسعت الدار في إنشاء مجموعة مختلفة من الإدارات والأقسام الجديدة لضمان الوصول إلى كافة شرائح الأمة داخليًّا وخارجيًّا، فأنشأت مجموعة من الإدارات لضمان وصول رسالتها لأكبر شريحة ممكنة من المسلمين، منها: إدارة (الفتاوى الشفوية – الفتاوى الهاتفية – الفتاوى المكتوبة – الإلكترونية بعشر لغات – إدارة الحساب الشرعي – إدارة التعليم عن بُعد لتدريب المبتعثين على الفتوى – الترجمة – الموقع الإلكتروني – مجلة دار الإفتاء - إدارة فض المنازعات).

- نجحت دار الإفتاء أن تقدم خطابًا علميًّا رصينًا وأمينًا نسجته من خلال الفهم الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعيش فيه، ومقاصد وغايات الفقه الصحيح، وانطلق علماء الدار إلى مختلف بلدان المعمورة لتقديم يد العون والدعم للمسلمين، ومد يد التواصل والحوار مع غير المسلمين، وفتح آفاق التعاون والتآلف والتعايش بين أبناء الحضارات والأمم المختلفة.

- أصدرت دار الإفتاء في عهد الشيخ شوقي علام ما يقارب 10 ملايين فتوى في مختلف الفروع والقضايا التي تهم المسلمين في الداخل والخارج.

- دشنت دار الإفتاء 18 صفحة بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي تعدى المتابعين المتابعون لها 12 ملايين مليون متابع على صفحاتها المتعددة ومواقعها المختلفة، وتمثلت في: الموقع الرسمي للدار، والصفحة الرسمية لها، والصفحات التي تعالج الفكر التكفيري، مثل داعش تحت المجهر باللغتين العربية والإنجليزية.

وتولى الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، مهام منصبه في عام 2013، بعد انتخابه بالإجماع من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء، إذ كان يشغل آنذاك منصب رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

وفي فبراير 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد فترة الدكتور شوقي علام، مفتيا للجمهورية لحين بلوغه سن القانونية، - في أغسطس من ذات العام.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و 20" من قانون الخدمة المدنية.

ونشرت الجريدة الرسمية، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بالتمديد للدكتور شوقي علام، لمدة عام مفتيا للجمهورية، على أن ينتهي هذا القرار في أغسطس 2022.

وفي أغسطس 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتمديد للدكتور شوقي علام، لمدة عام.

اقرأ أيضا:

خاص.. أول تعليق لمفتي الجمهورية بعد التجديد له في منصبه