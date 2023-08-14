تحسن الأحوال الجوية وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 14 أغسطس 2023 إلى السبت 19 أغسطس 2023.

وأكدت الهيئة على استمرار التحسن فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت: تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الاثنين 14 أغسطس 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا) والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سيناء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد



الثلاثاء 15 اغسطس والأربعاء 16 أغسطس 2023:

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا) والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

- نشـاط ریاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الخميس 17 اغسطس الى السبت 19 أغسطس 2023

- نشـاط ریاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.