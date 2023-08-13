الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الاصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات الجيم للتمرين في المنزل بسهولة.. بخصم حتى 27%تفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
أفضل أدوات للعناية بالطفل في الصيف بخصم حتى 28%تفاصيل
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: