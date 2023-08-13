وزير التنمية المحلية يتابع تشغيل مجمعات الخدمات والمجزر الآلي بشطا في دمياط

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.

وحرص وزير التنمية المحلية، في بداية اللقاء، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجرى تنفيذها في 28 قرية بمركز كفر سعد، في عدد من المجالات منها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية منها تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية واستقبال المواطنين وتقديم جميع الخدمات اليومية من الجهاز الإداري للدولة التي يطلبها المواطن والاستفادة من إقامة تلك المجمعات بعد الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه والتأثيث تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة نهو المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة وجميع الجهات المنفذة للمشروعات لدفع عجلة الأعمال للانتهاء من المشروعات وتحقيق طفرة شاملة في القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ المشروعات المستهدفة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.

وأوضحت أنه تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد خلال الشهر الجاري حيث تم إنشاء 8 أسواق بإجمالي 223 باكية.

وأكدت محافظ دمياط أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة الرئاسية لتحقيق طفرة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز كفر سعد والارتقاء بالشكل الحضاري لها.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانا وبه مجزر حكومي وآخر استثماري بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لتطوير المجازر في جميع المحافظات ورفع كفاءتها في إطار اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لافتتاح المجزر ودخوله الخدمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد نقلة حقيقية في مجال الإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة به وتقليل الاستيراد وتوفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة لأبناء المحافظة بالإضافة إلى أن المشروع يوفر حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ للمشروع وصلت إلى حوالي 96% من الأعمال المطلوبة وجار الانتهاء من باقي الأعمال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد ونسب تنفيذ المشروع وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة به بطول 1400 متر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية الالتزام بالمواصفات المحددة في أعمال التنفيذ لإنشاء مبنى متكامل لخدمة أبناء محافظة دمياط وتقديم خدمات تليق بهم في الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم المركز على جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض متابعتها على مدار الأسبوع لمعدلات تنفيذ المبنى الجديد للمحافظة ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والالتزام بالجدول الزمني.