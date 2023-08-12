حكم زيارة مقامات آل البيت.. دار الإفتاء تحسم الجدل
كتب- إسلام لطفي:
ذكرت دار الإفتاء، أن زيارة مقامات آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات؛ حيث إنَّ زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال البعض عن زيارة أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منوهةً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حثَّ على زيارة القبور بقوله: "زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ" رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية أخرى للحديث: "فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ".
وأشارت إلى أن أَوْلى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم، وقبورهم روضات من رياض الجنة، وفي زيارتهم ومودتهم برٌّ وصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى" (الشورى: 23).
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة، حيث شملت أعمال التطوير كل أرجاء المسجد، والأعمال مشابهة تمامَا لما أُنْجِزَ في مسجد الحسين والسيدة زينب.
وأجرى الرئيس السيسي، رفقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، جولة تفقدية بمسجد السيدة نفيسة لمطالعة أعمال التطوير.
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