برلمانية: التوافق على نظام انتخابات المجالس المحلية نجاح كبير للحوار الوطني

كتب- نشأت علي:

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، توافق مختلف الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على شكل انتخابات المجالس المحلية ونظم إجرائها بمثابة دليل قاطع على نجاح الحوار الوطني، مشيدة بالمناقشات رفيعة المستوى داخل الحوار الوطني من جميع المشاركين حول ملف المجالس المحلية.

وقالت دينا إسماعيل، في بيان اليوم، إن المتابع لمناقشات الحوار الوطني أصبح لديه قناعة حقيقية بأن جميع المشاركين على مائدة الحوار لديهم عقيدة راسخة نحو إعلاء مصلحة الوطن وهدفهم الرئيسي هو تحقيق إنجاز حقيقي في كل ملف من الملفات المدرجة على طاولة الحوار.

وأكدت أن الحوار الوطني وضع العديد من الأهداف منذ الإعلان عن دعوة تدشينه أبرزها تجميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والفكرية والرموز الوطنية تحت مظلة واحدة هي الوطن، والجلوس على مائدة واحدة من أجل بحث التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعمل على وضع حلول للمشكلات التي تعيق حركة التنمية.

وأعربت عن ثقتها التامة في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستجيب لجميع التوصيات والاقتراحات والقرارات التي سيتوصل إليها المشاركون في الحوار الوطني، مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسي أكثر من مرة، تنفيذ توصيات الحوار الوطني.

وأشادت النائبة بالتوافق داخل الحوار الوطني على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة و25% للقائمة النسبية باعتباره الحل الأنسب الذي يتوافق مع جميع المقترحات بما يضمن في النهاية تمثيل فئات المجتمع التي نص الدستور على ضرورة وجودها معربة عن ثقتها في أن المجالس الشعبية المحلية سيكون لها دورها الكبير في مواجهة المشكلات داخل المحليات.​