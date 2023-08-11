الجيزة.. تكليف مبروك البيومي برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس



كتب- محمد أبو بكر :

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مبروك البيومي عبدالحميد عمار قائماً بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.



ووجه محافظ الجيزة، رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة.



وآشارت إلى أن تلك الإجراءات والقرارات تأتي في إطار التنمية الشاملة لخدمة المواطنين والإستجابة الفورية للشكاوي الورادة.