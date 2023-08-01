وزير السياحة والآثار: 3 مليارات جنيه لترميم الآثار العام القادم

كتب- محمد شاكر

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه موازنة لترميم الآثار المصرية خلال العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال تكريم خيرات لاما، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وسام "شفاعة"، نيابة عن قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك لجهوده في ترميم مسجد الظاهر بيبرس والتعاون بين مصر وكازاخستان في المجال السياحي.

وعلى هامش التكريم، قال سفير كازاخستان في مصر خيرات لاما، في كلمته نيابة عن رئيس جمهورية كازاخستان، إن هناك علاقة قوية وتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن وسام الصداقة أعلى وسام في الدولة في ظل التعاون المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم جامع الأقمر بشارع المعز ومن جامع سليمان باشا الخادم في القلعة والشهير بجامع سارية الجبل.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال جلسة صحفية بحضور وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنه سيتم الانتهاء من جامع الأقمر خلال منتصف شهر أغسطس الجاري.

وأشار وزيري، إلى أن جامع الأقمر أنشأه الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 519هـ/ 1125م، وتولى أمر البناء الوزير المأمون البطائحي، وتم تجديده في عهد السلطان برقوق عام 799هـ/ 1397م على يد الأمير يلبغا السالمي.

ويتكون الجامع من صحن (فناء) أوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقة مغطاه بقباب ضحلة (قليلة العمق) أكبرها رواق القبلة، ويتوسط جدار القبلة محراب يعلوه لوحة تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يلبغا السالمي.

وعن جامع سارية الجبل فهو أو جامع عثماني تم بناؤه في مصر وقد أنشأه سليمان باشا الخادم أحد الولاة العثمانيين على مصر 1528 / 1529م.

وبني مسجد سليمان باشا الخادم على أنقاض مسجد قديم لأبي منصور قسطه وإلى الإسكندرية في العصر الفاطمي سنة 535 هجرية 1141م، قبل بناء القلعة.

ويتكون المسجد من قسمين: قسم مغطى بقبة في الوسط تحيط بها أنصاف قباب مزينة بنقوش ملونة تتخللها كتابات متنوعة ويكسو جدرانه من أسفل وزرة من الرخام تنتهي بشريط من الخط الكوفي المزهر آيات قرآنية وبتوسط جداره الشرقي محراب ومنبر من الرخام.

وبالجدار الغربي باب يؤدي إلى القسم الثاني، والقسم الثاني هو عبارة عن صحن أوسط مكشوف فرشت أرضيته بالرخام الملون يحيط به أربعة أروقة تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز على أكتاف وبالجهة الغربية من الصحن قبة صغيرة بها عدة قبور عليها تراكيب رخامية ذات شواهد تنتهي بنماذج مختلفة لأغطية الرأس التي كانت منتشرة في ذلك العصر.​