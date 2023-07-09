حياة كريمة تواصل تنفيذ مبادرة "تقدر في 10 أيام"
كتب- محمد عبدالناصر:
واصلت مبادرة حياة كريمة "تقدر في 10 أيام: أعمالها في محافظة البحيرة لطلاب الثانوية العامة.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتأتى إيمانا من المؤسسة بأهمية دورها المجتمعي تجاه جميع الفئات المستهدفة وخاصة الشباب واستكمالاً لدورها فى محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.
وتسعى مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير التدريب العملى للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.
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